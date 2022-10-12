Прокуратура добилась ремонта дорог в Багратионовском районе

После вмешательства прокуратуры в Багратионовском районе отремонтировали участки двух автомобильных дорог.

В ходе проверки прокурорские работники узнали, что участки дорожного покрытия автомобильных дорог Ладушкин - Корнево - Донское и Донское - Богатово имеют множественные выбоины, ямы и просадки, размеры которых не соответствуют нормативным требованиям.

Районный прокурор внес представление в ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», которое было рассмотрено и удовлетворено. После этого автомобильные дороги приведены в надлежащее состояние.