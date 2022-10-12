В Калининграде арестовали водителя «Шкоды», устроившего смертельную аварию на Мамоновском шоссе

В Калининграде арестован 33-летний водитель, которого обвиняют в смертельном ДТП в пос. Шоссейном. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Напомним, трагедия произошла 8 октября на Мамоновском шоссе в Калининграде. Пьяный 33-летний водитель «Шкоды» на большой скорости съехал с проезжей части прямо в Калининградский залив, сбив по пути двоих рыбаков.

28-летняя пассажирка, а также один из рыбаков погибли на месте от полученных травм.

Пьяного водителя с травмами доставили в больницу для оказания экстренной медицинской помощи. Второго сбитого рыбака также пришлось госпитализировать.

Водитель будет находиться в СИЗО до 8 декабря.