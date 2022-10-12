В Калининграде пройдет фестиваль «Дни литературы-2022»

В Калининграде готовятся к проведению ежегодного фестиваля «Дни литературы-2022». Торжественное открытие фестиваля состоится 17 октября в 19.00 в Кафедральном соборе.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, в день открытия состоится калининградская премьера моноспектакля «Цветаева. Полет», посвященного 130-летию поэтессы Марины Цветаевой.

Специальными гостями Дней литературы станут: писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер» и Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева Андрей Геласимов (Москва) и прозаик, музыкант, лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Русский Букер» Михаил Елизаров (Москва).

Творческие встречи с авторами состоятся 19 и 25 октября в 19.00 в Калининградской областной научной библиотеке.

Участие в мероприятиях бесплатное.