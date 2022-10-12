Территорию у Дома искусств благоустроят за 214 млн рублей

Калининградская компания «Декоративные культуры» займется благоустройством территории у Дома искусств. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок. Компания обязуется выполнить все работы за 214,5 млн рублей.

Интересно, что максимальная стоимость договора была снижена с 221,1 млн руб. Срок завершения работ – до конца 2023 года.

У Дома искусств территорию замостят новым покрытием, установят новый фонтан взамен советского исторического, оборудуют велосипедные дорожки, поставят скамейки и посадят сакуры. А чтобы за этим всем наблюдать, установят камеры системы «Безопасный город».

За самим зданием бывшего советского кинотеатра «Октябрь» сделают парковку.

Памятник Ленину останется стоять на месте, его видоизменение в проект не входит.

Компания «Декоративные культуры» ранее занималась в Калининграде уходом за деревьями и кустарниками.