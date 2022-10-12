Гамлет и Жаклин: Как в Калининграде называют детей в 2022 году

В мэрии Калининграда рассказали о том, как наши горожане называют своих детей. В списках необычных имен значатся Марс, Иммануил, Луна, Жизель, Арман, Богомир, Гамлет, Людовик, Велимира, Жаклин.

«Это все реальные имена, реальных детей, родившихся в Калининграде в 2022 году», - сообщили в мэрии со ссылкой на ЗАГС.

А вот самым популярным именем для мальчика уже много лет остается Александр. Далее идут Артем, Максим, Михаил, Лев, Матвей, Марк, Мирон, Роман, Тимофей, Дмитрий, Иван, Даниил и Богдан.

У девочек на первом месте остается Софья. Далее идут Алиса, Ева, Анна, Мария, Полина, Анастасия, Елизавета, Арина, Варвара, Дарья, Екатерина, Ксения и Виктория.

Также в ЗАГСЕ сообщили, что в Калининграде в последние годы все чаще родители малышей выбирают старые имена: Архип, Викентий, Филат, Назар, Аксинья, Анфиса, Василина, Евдокия.

Есть и совсем, кажется, забытые имена. Например, с начала 2022 года в Калининграде ни одну девочку не назвали Наташей.