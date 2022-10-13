Ветераны легкой атлетики из Калининграда выиграли шесть медалей чемпионата России в Сочи

. Фото: министерство спорта Калининградской области

В Сочи прошел чемпионат России по легкой атлетике среди возрастных спортсменов, собрав на базе комплекса «Юность» 465 участников от 35 лет и старше. Отличились на соревнованиях и представители Калининградской области.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наши земляки завоевали три золотые медали, причем как в составе эстафет с легкоатлетами других субъектов РФ, так и в личном зачете на различных дистанциях беговых дисциплин.

Четыре медали выиграл Василий Мека, выступавший среди мужчин не старше 45 лет. Ему вручили два золота и две бронзы за 400 метров с барьерами, эстафету 4 x 100 метров, индивидуальные 100 и 400 метров. Две медали завоевала тренер из Калининграда Александра Подойникова, первенствовав на дистанции в 100 и 200 метров.

В минспорта отметили, что летом ветераны калининградской легкой атлетики завоевали 12 наград открытого чемпионата Белоруссии.