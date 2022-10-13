Калининградцев приглашают на бесплатную лекцию о Викторе Цое

В Калининградской областной научной библиотеке с лекцией выступит автор музыкальных проектов Наталья Агеенко. Она расскажет о феномене Виктора Цоя.

Как сообщили организаторы, лекция, на которую приглашаются желающие, посвящена Цою как герою в парадигме рок-культуры XX века и как герою нашего времени.

«Почему на его песнях выросло уже несколько поколений? Будем слушать легендарные песни группы «Кино» и говорить о феномене Виктора Цоя», - рассказала лектор.

Наталья Агеенко – преподаватель ДШИ им. А. Караманова, выпускница Санкт-Петербургской консерватории, хормейстер, регент.

Время проведения: 14 октября в 17.30. Вход свободный.