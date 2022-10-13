На Куршской косе орнитологи поймали вальдшнепа, который видит со спины

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На Куршской косе в сети орнитологов попалась удивительная птица вальдшнеп. Как говорят про нее орнитологи – птица с невероятной внешностью и чарующим взглядом. О пернатом госте рассказали в телеграм-канале станции «Фрингилла».

«Удивительные глаза этого кулика заметны не только при взгляде в «лицо» птице, но и... со спины. Глаза выпуклые и дают вальдшнепу угол обзора в 360 градусов! Поэтому к вальдшнепу не подкрасться сзади - заметит и улетит!» - рассказали на станции.

«Фрингилла» - полевой стационар биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению их миграционного состояния на Куршской косе, в поселке Рыбачьем.

Ранее сообщалось, что в ловчие сети попались удоды, редкие и очень красивые птицы.