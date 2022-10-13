Эксперты: В Калининградской области растет спрос на персонал

В Калининградской области за сентябрь количество вакансий в регионе увеличилось на 4,9% по сравнению с августом. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

По данным экспертов, спрос на персонал в регионе прирастал на протяжении всех летних месяцев, в сентябре этот тренд сохранился.

В сентябре выросло количество вакансий и, как следствие, спрос на новых работников в сферах «Банки, инвестиции» (предложений о работе здесь стало на 19% больше, чем в августе), «Реклама и PR» (+17% новых рабочих мест), «Транспорт и логистика», «Рабочий персонал» (по +11% в каждой сфере), в сфере безопасности (+9%).

«Рынок труда реагирует на изменения не одномоментно - вероятнее всего, влияние частичной мобилизации наиболее ярко проявится в октябре. В наступившем месяце возможно увеличение числа вакансий, предлагающих временную занятость и оформление по срочному трудовому договору: работодателям будут необходимы люди на замену призванным на военную службу по мобилизации. Может усилиться дефицит кадров в тех профессиональных сферах, где в большей степени занято трудоспособное мужское население. Это производство, транспорт, строительство», - прокомментировали в hh.ru.