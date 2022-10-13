В Калининграде на ул. Клинической открылась структура по предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний

. Фото: Правительство Калининградской области

Кабинет липидных нарушений заработал впервые в Калининградской области на базе центра в областной клинической больнице на улице Клинической.

Теперь в региональном эндокринологическом центре принимает эндокринолог-липидолог кандидат медицинских наук Юлия Малышенко. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в задачи кабинета входит снижение числа инфарктов миокарда и инсультов, приводящих к госпитализации и преждевременной инвалидности от сердечно-сосудистых катастроф.

Также идет подбор терапии пациентам с тяжелыми нарушениями липидного обмена, включая наследственные, с ранним агрессивным течением атеросклероза и пр.

Внимание! Прием пациентов осуществляется по вторникам и средам в региональном эндокринологическом центре диагностической поликлиники областной больницы на ул. Клинической, 74, 2-й этаж, каб. 205. Запись на прием осуществляет терапевт или лечащий врач поликлиники по месту прикрепления в медицинской информационной системе.

О показаниях для направления в кабинет липидных нарушений регионального эндокринологического читайте здесь.