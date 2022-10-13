В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 октября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 13 октября, в течение дня отключено электричество в домах на 4 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на пр-кт. Московский 233, 246, 250, 252, ул. Толбухина 3-25, 31, 55, пр-кт. Московский 173-179а, 182, ул. Дачная 1-23, 6, 35, ул. Физкультурная 1-27, 6-22а30.

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09.00 до 17.00 по адресам: ул. Черняховского 78, ул. Сергеева 61;

С 09:00 до 14:00 ул. Интернациональная 59а.