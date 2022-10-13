Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для поездок с детьми в осенние каникулы

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru проанализировал, куда планируют отправиться папы и мамы с детьми в осенние каникулы.

Как сообщают эксперты, в среднем четырехдневная поездка обойдется семье из 4 человек почти в 14,5 тысячи рублей при усредненной стоимости суток проживания чуть более 3500 рублей.

Десять популярных направлений для поездок с детьми в осенние каникулы

1. Сочи, Краснодарский край — 3491 р. / 7 ночей.

2. Санкт-Петербург, Ленинградская область — 3552 р. / 5 ночей.

3. Москва, Московская область — 4004 р. / 4 ночи.

4. Казань, Татарстан — 3876 р. / 4 ночи.

5. Кисловодск, Ставропольский край — 3553 р. / 6 ночей.

6. Калининград, Калининградская область — 2549 р. / 4 ночи.

7. Ярославль, Ярославская область — 4610 р. / 2 ночи.

8. Волгоград, Волгоградская область — 2576 р. / 3 ночи.

9. Нижний Новгород, Нижегородская область — 3407 р. / 2 ночи.

10. Тула, Тульская область — 3312 р. / 2 ночи.