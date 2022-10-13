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Общество13 октября 2022 9:00

В Гурьевском районе семьям мобилизованных выплатят по 10 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Семьям мобилизованных жителей Гурьевского района выплатят единовременно по 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Как отметил глава администрации муниципалитета Сергей Подольский, поддержка семьям будет оказываться независимо от уровня доходов.

За более подробной информацией необходимо обратиться в управление по социальным вопросам администрации Гурьевского муниципального округа по адресу: Гурьевск, ул. Лесная, 3а, кабинет № 3, или по телефону 8 (4012) 3-03-28.