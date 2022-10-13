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Происшествия13 октября 2022 10:29

На ул. Громовой в Калининграде с балкона 5-го этажа упал мальчик

Школьник госпитализирован с многочисленными травмами
Николай Литвинов

Инцидент произошел утром в четверг, 13 октября. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на улице Громовой в Калининграде 10-летний мальчик выпал из окна пятого этажа.

При падении школьник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом грудины. На место прибыли медики, которые забрали ребенка в больницу.

- На место незамедлительно выехали сотрудники по делам несовершеннолетних, - рассказали в полиции. - Продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.