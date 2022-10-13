90-летний художник-маринист Владимир Михайловский подарил Музею Мирового океана 40 картин

. Фото: Александр КАТЕРУША

Музей Мирового океана пополнил коллекцию: известный калининградский живописец Владимир Михайловский передал в дар музею 40 полотен. Теперь в музее более 50 картин автора.

Как рассказали в пресс-службе учреждения, 13 октября состоится открытие выставки произведений Владимира Михайловича в центре «Пакгауз». Событие приурочено к 90-летию мастера. Для посетителей выставка будет доступна с 14 октября.

Калининградцы увидят произведения, выполненные в разной технике: от линогравюры до лиричных морских пейзажей. Как говорят искусствоведы, полотна передают тренд советской и российской живописи конца XX - начала XXI вв., рассказывая истории о море и людях так, как этого уже никто не сумеет сделать.

. Фото: Музей Мирового океана.

На картинах изображены траулеры, сцены морской работы, городские пейзажи, морские архипелаги и штормящее море.

«Главная страсть автора - переменчивый мир воды, изображенный с потрясающей достоверностью. Небо, воздух, тончайшие брызги волн, корабли и люди, готовые противостоять стихии», - говорят организаторы выставки.

Владимир Михайлович Михайловский (7 ноября 1932, Ленинград) – художник-живописец, график, мастер монументально-декоративного искусства. Житель блокадного Ленинграда. В 1949-1957 гг. учился в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на факультете монументально-декоративной живописи. С 1957 живет в Калининграде: приглашен для работы в художественные мастерские города. В 1963 был в творческой командировке на судах рыболовного флота в Северной Атлантике. С 1965-го - член Союза художников СССР, с 1992-го - член Союза художников России, действительный член Петровской академии наук и искусств. Более 10 лет возглавлял художественный совет Калининградской организации Союза художников России.

Большое интервью с мастером здесь.