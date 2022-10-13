В горсовете рассказали, когда завершится ремонт улицы Судостроительной

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде завершается ремонт улицы Судостроительной. О том, что ее откроют в ноябре, сказал заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков на заседании комиссии по городскому хозяйству.

- Готовность объекта составляет 95 процентов. Планируемый срок завершения работ – ноябрь текущего года. Сейчас ведутся работы по установке дорожных знаков, нанесению разметки и покрытия велодорожки, сказал Игорь Шлыков на заседании в горсовете.

Напомним, ранее глава администрации Елена Дятлова говорила, что подрядчик укладывается в график и улицу Судостроительную могут открыть в конце октября.