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Политика13 октября 2022 12:52

Мобилизованные калининградцы провели стрельбы из САУ «Акация»

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

Мобилизованные калининградцы на полигоне Балтфлота выполнили упражнения боевых стрельб из модернизированных самоходных артиллерийских установок «Акация». В рамках мероприятий боевой подготовки артиллерийские расчеты поразили специальные мишени, имитирующие бронетехнику и опорные пункты противника. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Также мобилизованные отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении до 2 тысяч метров.

В мероприятии боевой подготовки приняло участие около 100 мобилизованных военнослужащих, задействовано свыше 10 единиц военной и специальной техники.