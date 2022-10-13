Полиция опубликовала видео ограбления Сбербанка в Калининграде

Как уже рассказывала «Комсомолка», отделение Сбербанка на улице Интернациональной в Калининграде ограбили в понедельник, 10 октября.

- Злоумышленник в маске и темных очках, угрожая кассиру похожим на гранату предметом, продемонстрировал женщине записку с требованием передать деньги. Завладев ими, нападавший скрылся. Сумма ущерба составила 530 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемого уже задержали вечером того же дня в аэропорту. Грабителем оказался неработающий местный житель. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, похищенные деньги обнаружили у знакомого, которому мужчина отдал их на хранение, не сообщив о криминальном происхождении. От страйкбольной гранаты, которой злоумышленник угрожал во время нападения, он успел избавиться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ. Задержанный заключен под стражу.