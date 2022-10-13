В Калининграде к зиме заготовят 15 тысяч тонн соли, ее везут из Белоруссии и регионов России

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда готовятся к зиме, проверяют технику и запасают противогололедные материалы. В этом году их купят больше, чем обычно, с запасом. Об этом в четверг, 13 октября, на заседании комиссии по городскому хозяйству в горсовете сказал Александр Запивалов, председатель комитета городского хозяйства.

По его словам, для работы в зимних условиях подготовлено 35 единиц спецтехники и 12 единиц техники находятся в эксплуатации и будут переоборудованы к началу зимнего периода. В запасе 4,5 тыс. тонн смеси соли и песка и 3,2 тыс. тонн соли для промышленных целей.

- Заключен контракт на поставку дополнительных объемов соли в количестве 4 тысяч тонн. Дополнительно мы объявили закупку на поставку еще 3,8 тысячи тонн. Ежегодный расход противогололедных материалов составляет порядка 10 тысяч тонн. На сегодня мы имеем запас порядка 7 тысяч тонн, еще около 7 тысяч тонн приобретаем. Эти запасы в 1,5 раза превышают те, что были отражены в предыдущие годы. Для чего мы это делаем? В связи с обстановкой, которая у нас сегодня происходит с доставкой… Соли у нас местной нет, мы везем ее из Белоруссии и России. Поэтому решили подстраховаться, чтобы не работать, как в предыдущие годы, «с колес», - сказал председатель комитета.

Александр Запивалов отметил, что в Калининграде даже строят дополнительный навес для хранения соли. Обустроить его хотят в декабре.