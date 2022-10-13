В Калининграде закрыли угольную котельную в историческом здании

В Калининграде окончательно закрыли угольную котельную в историческом здании на улице Октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным городских властей, жилой дом на ул. Октябрьской, 3, имеющий статус объекта культурного значения, присоединен к централизованной тепловой сети. Больше ста лет, с момента постройки, в здании работала встроенная угольная котельная. Сейчас жители дома получают тепло от сетей РТС «Южная».

Для подключения объекта было проложено более 240 метров тепловой сети. В помещении бывшей котельной размещен модульный тепловой пункт с системой погодозависимых датчиков.