В Калининграде осудили бывших полицейских, подкинувших наркотики задержанному

В начале 2020 года трое сотрудников транспортной полиции захотели повысить результаты своей работы. Для этого они достали полграмма амфетамина и досыпали его в сверток с наркотиками, который был изъят у местного жителя.

Это позволило им начать уголовное преследование задержанного по более тяжкой статье и улучшить видимость своей работы по выявлению и раскрытию тяжких преступлений.

К счастью, в полиции нашлись порядочные сотрудники, которые остудили пыл своих коллег. Всех троих приговорили к реальному лишению свободы: 3 года 7 месяцев, 3 года 10 месяцев, 2 года 8 месяцев. Отбывать наказание уже бывшие полицейские будут в колонии общего режима.