В Калининграде волонтеры не смогли спасти ежа, покусанного собакой

Еж был жив 4 дня. Фото: Биосфера Балтики

В калининградскую организацию по спасению диких животных «Биосфера Балтики» доставили ежа с ранами. Увы, ветеринары не смогли спасти ежа.

«Вчера в клинику привезли гигантского ежа. Вес 1450 граммов. К сожалению, ежик приехал в тяжелом состоянии и погиб прямо в клинике», - рассказали в «Биосфере Балтики».

По словам очевидцев, животное лежало на одном месте 4 дня. И почему-то ему никто не помог.

«По характеру ран это очередная жертва собаки. Пожалуйста, не проходите мимо животных, помощь должна быть своевременной», - сказали волонтеры.

Они призвали владельцев собак следить за своими питомцами: «Дикие животные – это не игрушка для собак и кошек».

Тем временем «Биосфера Балтики» продолжает сбор на погашение долгов и дальнейшее существование организации. Помочь можно здесь.