Власти намерены отремонтировать 19 км трассы Калининград - Знаменск - Озерск

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2023 году в Калининградской области продолжится ремонт самой протяженной дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о трассе Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман. Власти намерены отремонтировать 19-километровый участок от поселка Ново-Гурьевское до границы Гусева

Протяженность дороги Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман составляет более 200 километров, поэтому ее ремонт проводится поэтапно. Вначале работы велись только за счет средств областного дорожного фонда. Начиная с 2018 года дорогу стали включать в нацпроект. В общей сложности за четыре года отремонтировано почти 100 километров.