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Общество13 октября 2022 16:01

В Гусеве бизнесмены собрали для мобилизованных около 4 млн рублей

На эти деньги купили зимние вещи и необходимые предметы
Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Гусевского городского округа

В Гусеве местные предприниматели в течение двух недель собрали около 4 млн рублей на поддержку мобилизованных. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

На эти деньги купили две тысячи комплектов термобелья, носков и перчаток, пятьсот зимних шапок, тысячу туристических ковриков и тысячу ковриков-сидушек, средства гигиены, фонарики, дополнительные аптечки и иные предметы.

По данным городских властей, товары были отправлены в зону проведения СВО для обеспечения более комфортных условий пребывания и поднятия боевого духа бойцов 11-го армейского корпуса Береговых войск ВМФ РФ.