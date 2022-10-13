В Гусеве бизнесмены собрали для мобилизованных около 4 млн рублей

. Фото: Администрация Гусевского городского округа

В Гусеве местные предприниматели в течение двух недель собрали около 4 млн рублей на поддержку мобилизованных. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

На эти деньги купили две тысячи комплектов термобелья, носков и перчаток, пятьсот зимних шапок, тысячу туристических ковриков и тысячу ковриков-сидушек, средства гигиены, фонарики, дополнительные аптечки и иные предметы.

По данным городских властей, товары были отправлены в зону проведения СВО для обеспечения более комфортных условий пребывания и поднятия боевого духа бойцов 11-го армейского корпуса Береговых войск ВМФ РФ.