Житель Балтийска отделался условным сроком за неуплату алиментов

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В Балтийске суд решил пока не отправлять в колонию злостного алиментщика. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своей дочери. Выводов горожанин не сделал и продолжил уклоняться от выплат, накопив задолженность в размере 51 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело, которое завершилось наказанием в виде 7 месяцев лишения свободы условно. Однако в следующий раз он точно может лишиться свободы.