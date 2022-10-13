Мобилизованных калининградцев учили бороться с беспилотниками

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Более 100 мобилизованных калининградцев прошли обучение по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В мероприятии были задействованы штатные мобильные подразделения по противодействию БПЛА, которые в учебных целях применили станции радиопомех, зенитное и снайперское вооружение.

По замыслу занятия, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) осуществили поиск и сопровождение малоразмерных низколетящих целей, а расчеты крупнокалиберных пулеметов и переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», снайперы выполнили поражение обнаруженных БЛА.

В пресс-службе Балтфлота отметили, что занятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам будут проводиться регулярно – как в составе малых подразделений, так и в составе рот и батальонов.