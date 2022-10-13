Калининградец получил 6 лет колонии за изнасилование двух женщин

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28-летний житель Калининграда признан виновным в двух изнасилованиях. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Преступления были совершены в 2015 году. В марте мужчина в СНТ «Вишенка» изнасиловал 54-летнюю местную жительницу, а также совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

В июле жертвой насильника стала 51-летняя жительница Смоленска. Преступление было совершено на пляже около Пионерского.

Гурьевский городской суд приговорил насильника к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.