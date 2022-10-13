Калининградец заработал на продаже наркотика 3450 рублей и получил 6 лет строгача

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Ближайшие 6 лет житель Балтийска проведет в исправительной колонии. Мужчина попался на сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба городского суда.

В декабре прошлого года мужчина приобрел 0,25 грамма метилэфедрона и перепродал его за 3450 рублей. После сделки его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.