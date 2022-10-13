В Светлом открылась детская модельная библиотека

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Светлом в четверг, 13 октября, открылась детская модельная библиотека «ЦифроУмнаяБиблиотека». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На реализацию проекта муниципалитет получил из федерального бюджета 5 млн рублей, еще 1,2 млн рублей составило софинансирование муниципалитета.

«Здесь есть и кинозал, конференц-зал, гостиная и многое другое. Очень важно, что эта библиотека очень хорошо оснащена технологически. Посетители могут воспользоваться электронной книговыдачей и дистанционным оформлением читательского билета с помощью смартфона», – отметил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

В библиотеке обеспечена регистрация и авторизация читателей с использованием ЕСИА и через Telegram; читателям предоставлена возможность получения мобильного читательского билета в формате Wallet. Библиотека ведет работу по созданию электронной библиотеки с доступом к ресурсам цифрового сервиса «НЭБ Свет» и коллекции документов по становлению и истории Калининградской области, краеведческим материалам Светловского городского округа. Автоматизированы все внутренние процессы, появился ряд удобных и востребованных сервисов для читателей.