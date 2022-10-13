Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 145 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 75 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 4,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 15,

Гусевский городской округ – 9,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 5,

Светлогорский городской округ – 4,

Славский городской округ – 4,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 6,

Янтарный городской округ – 2.