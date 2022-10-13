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Общество13 октября 2022 16:14

В социальные учреждения Калининграда поставили 2 тонны сыра сомнительного качества

Проводится проверка
Виктор Сергеев

В Калининградской области ввели в оборот более 2 тонн молочной продукции неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Факт поступления сомнительной молочки был выявлен в сентябре. Всего в область поступило 2 тонны 59 килограммов сыра от компании, которая была переведена в статус «фантомная». По данным системы «Меркурий», молочная продукция была направлена в социально значимые учреждения Калининградской области.

«По данному факту в адрес правоохранительных органов, прокуратуру Калининградской области и налоговую службу направлена информация для принятия оперативных мер в рамках компетенции. С целью недопущения потребления продукции неизвестного происхождения информационные письма направлены в социальные учреждения и в профильные министерства области», - заявили в пресс-службе Россельхознадзора.