В Калининградской области не будут повышать взнос на капремонт в 2023 году

Взнос на капитальный ремонт в Калининградской области в 2023 году останется на прежнем уровне – 6,9 рубля за квадратный метр. Соответствующий проект закон был одобрен на заседании комитета по экономической политике Заксобрания.

Председатель профильного комитета Валерий Макаров отметил, что сумма взноса в нашем регионе остается самой низкой в Северо-Западном федеральном округе и одной из самых небольших в России.

Окончательно решение утвердят на заседании регионального парламента в ближайшее время.