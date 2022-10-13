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Общество13 октября 2022 16:16

В Калининградской области не будут повышать взнос на капремонт в 2023 году

Плата останется на уровне 6,9 руб. за квадратный метр
Виктор Сергеев

Взнос на капитальный ремонт в Калининградской области в 2023 году останется на прежнем уровне – 6,9 рубля за квадратный метр. Соответствующий проект закон был одобрен на заседании комитета по экономической политике Заксобрания.

Председатель профильного комитета Валерий Макаров отметил, что сумма взноса в нашем регионе остается самой низкой в Северо-Западном федеральном округе и одной из самых небольших в России.

Окончательно решение утвердят на заседании регионального парламента в ближайшее время.