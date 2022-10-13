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Общество13 октября 2022 16:19

Власти Калининграда сообщили, когда отремонтируют перекресток ул. Панина - Воейкова

На перекрестке также планируют установить светофор
Виктор Сергеев

Власти Калининграда запланировали на 2023 год ремонт тротуара на перекрестке улиц Панина - Воейкова. Об этом сообщили представители городской администрации, отвечая на вопросы горожан на своей странице во ВКонтакте.

«Огромная просьба обратить внимание на перекресток Панина - Воейкова. После открытия школы по ул. Рассветной там большой поток деток, светофор был бы очень кстати. Но беспокоит даже больше не отсутствие светофора, а отсутствие тротуара по Воейкова. Дети идут по грязевой после дождя «козьей тропинке», - написала жительница города.

В администрации отметили, что после ремонта на перекрестке планируется установить светофор. Что касается тротуара, он будет отремонтирован от дома № 9 по ул. Воейкова до ул. Панина.