В Зеленоградске семьям мобилизованных выдали продуктовые наборы

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В Зеленоградске 8 семей мобилизованных военнослужащих получили продуктовые наборы. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

«Также в ходе бесед с гражданами выясняются проблемы, которые испытывает семья, и составляются социальные паспорта семей», - отметили в администрации.

Местные власти заявляют, что готовы оказать содействие и помощь в решении вопросов, касающихся психологического, бытового, юридического и иного характера, а также дать консультацию по вопросам оформления социальных выплат.

По интересующим вопросам члены семей мобилизованных граждан могут обратиться на горячую линию по телефону 8 (40150) 3-15-48 либо обратиться по адресу: Курортный проспект, д. 20, каб.10, а также на адрес электронной почты: ryazanceva@admzelenogradsk.ru