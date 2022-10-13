Находящийся под надзором калининградец угрожал убить сожительницу и оказался в колонии

В Советске осудили жителя Багратионовского района, который не встал на путь исправления. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Над 21-летним мужчиной был установлен административный надзор, по которому он не имел права покидать место жительства без разрешения полиции. Однако это не помешало ему угрожать убийством своей сожительнице, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела.

Суд приговорил его к 7 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.