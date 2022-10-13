В Балтийске 14 октября стартует отопительный сезон

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В пятницу, 14 октября, в Балтийске стартует отопительный сезон. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Напомним, отопительный сезон в муниципалитете планировали начать неделю назад, но из-за возникшей аварии на теплотрассе сдвинули сроки подачи тепла. Это решение было принято также с учетом температуры воздуха, которая в это время держалась в границах +15 градусов.

«На данный момент на котельных и тепловых сетях закончены все плановые работы. Все муниципальные котельные и котельная АО 33 СРЗ готовы к началу отопительного сезона. Уголь и мазут на котельных есть», - заявили в администрации Балтийска.