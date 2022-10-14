Алиханов увеличил выплату мобилизованным калининградцам до 100 тысяч

Губернатор Антон Алиханов заявил, что он принял решение об увеличении единовременной выплаты для каждого мобилизованного и их семей до 100 тысяч рублей. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале в пятницу, 14 октября.

Он напомнил, что ранее власти выделили на мобилизованных 250 млн рублей, на которые закупают современное доп. снаряжение - от термобелья до броников и аптечек. В процессе закупки находится техника (коптеры, системы связи, тепловизоры, обогрев и т. д.).

«Через региональные благотворительные фонды более 100 млн рублей потрачено пожертвований наших предпринимателей (спасибо им!) на снаряжение и технику. Конечно, придется пересмотреть многие статьи расходов: уже отказались от городской елки, многие урбанистические проекты отложим на пару лет, - зато поддержим наших ребят. Калининградская область своих не бросает!» - написал губернатор .