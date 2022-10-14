Зеленоградск вошел в десятку популярных направлений лечебного отдыха осенью

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Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда можно поехать на ноябрьские праздники отдохнуть и подлечиться. По данным Tvil.ru, недельный отдых осенью россиянам обходится от 2 до 6 тысяч рублей за сутки.

Больше всего россиян отправляется в конце октября - начале ноября на курорты Кавказских Минеральных Вод, в Горячий Ключ и Сочи, на курорты Балтийского моря, а также на термальные источники Тюмени, Камчатского и Алтайского края.

Десять популярных направлений лечебного отдыха на осенние каникулы:

Кисловодск, Ставропольский край - 3553 р. / 5 ночей,

Пятигорск, Ставропольский край - 3151 р. / 6 ночей,

Тюмень, Тюменская область - 3161 р. / 3 ночи,

Зеленоградск, Калининградская область - 1853 р. / 5 ночей,

Ессентуки, Ставропольский край - 2491 р. / 7 ночей,

Горячий Ключ, Краснодарский край - 4597 р. / 1 ночь,

Архыз, республика Карачаево-Черкесия - 6125 р. / 4 ночи,

Петропавловск-Камчатский, Камчатский край - 4000 р. / 4 ночи,

Сочи, Краснодарский край - 3491 р. / 6 ночей,

Катунь, республика Алтай и Алтайский край - 5336 р. / 8 ночей.