Житель Гусева получил 6 месяцев колонии за повторное пьяное вождение

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Житель Гусева приговорен к реальному лишению свободы за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Мужчину ранее привлекали к уголовной ответственности за пьяное вождение, однако в июле этого года горожанина вновь задержали пьяным за рулем на улице Толстого. При проведении освидетельствования концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составила 0,660 мг/л.

Суд приговорил выпивоху к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. После отбытия он лишится водительских прав на 2,5 года.