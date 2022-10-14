Калининградский зоопарк меняет режим работы

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Калининградский зоопарк с 15 октября меняет режим работы. Учреждение переходит на зимний график.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, до весны звери будут доступны для посетителей с 9.00 до 17.00. Кассы открыты с 9.00 до 16.00. Павильоны работают с 9.00 до 16.45.

«Днем еще тепло, поэтому многие животные гуляют на улице. Мы не принуждаем животных находиться там, где хочется нам, у них есть свобода выбора: быть на улице или зайти во внутренние помещения. Поэтому, если вы не видите животное в уличном вольере, поищите его в павильоне. Тем более что вход во все зимние помещения абсолютно бесплатный», - сообщили в зоопарке.