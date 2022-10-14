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Общество14 октября 2022 8:27

На выходных в Калининград придет потепление до +18 и дожди

Наш город станет одним из самых теплых в стране
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

В ближайшие дни синоптики ждут в Калининграде потепление. Как сообщает Гидрометцентр России, в субботу температура вырастет до +17 градусов. Вероятность выпадения осадков высокая - больше 80%. Дожди ожидаются во второй половине дня.

В воскресенье воздух прогреется еще сильнее - самые оптимистичные прогнозы обещают до +18 градусов. Дожди тоже будут и, скорее всего, более обильные, чем накануне.

Атмосферное давление на выходных продолжит плавно расти - с 757 миллиметров ртутного столба в субботу до 761 мм в воскресенье.

Ветер сохранит южное и юго-западное направление, его скорость не превысит 9 метров в секунду.