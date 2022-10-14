Куршская коса в честь 35-летия объявила конкурс на лучший символ

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Национальный парк «Куршская коса» в честь 35-летия объявил творческий конкурс. До 1 ноября всем желающим (от 12 лет) предлагают создать символ и слоган, посвященные Куршской косе.

- Нужно придумать и нарисовать забавного зверя или растение Куршской косы с целью дальнейшего использования персонажа в качестве эмблемы (живого символа) территории и выступающего от ее лица, - пояснили в нацпарке. - Речь идет не о логотипах, а именно символах, например, где-то в буклете вам указывает путь веселый ежик или характерный цветочек.

Авторам предлагают не подходить к делу со всей серьезностью – символ Куршской косы может быть забавным.

Оценка конкурсных работ состоится с 1 по 3 ноября. Победители конкурса будут объявлены во время празднования 35-летия национального парка 6 ноября.