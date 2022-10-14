На Ленинском проспекте срубили 49 деревьев, до 20 октября уберут пни

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В Калининграде на Ленинском проспекте срубили почти полсотни деревьев. Как рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» директор предприятия «Чистота» Юрий Егоров, деревья были сухими.

- Отделом озеленения выданы два акта о необходимости вырубки и обрезки зеленых насаждений на Ленинском проспекте. Это санитарная рубка – 49 деревьев, которые были засохшие, и 30 деревьев, где необходима обрезка сухих ветвей. На сегодняшний день эти работы выполнены. До 20 октября мы удалим пни, - сказал руководитель «Чистоты».

Юрий Егоров отметил, что на место старых деревьев посадят новые. Высадка запланирована на этот год.