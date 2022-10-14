В Калининграде в ходе рейда арестовали 14 машин должников

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининградской области с начала осени приставы и сотрудники ГИБДД провели пять совместных рейдов по выявлению должников. В результате было арестовано 14 автомобилей должников, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Вычислять маршруты передвижения помогали камеры системы видеонаблюдения «Безопасный город».

Все арестованные автомобили передавались на ответственное хранение владельцам или размещались на специализированной стоянке.

Пятеро должников по налогам уже полностью погасили задолженности на общую сумму 370 тысяч рублей и вернули право распоряжения своим имуществом.