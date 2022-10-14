Из Калининградской области незаконно вывезли 508 тонн бензина

Калининградская областная таможня выявила факт продажи почти 508 тонн бензина по недействительному контракту венгерской компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прямогонный бензин (нафта) был экспортирован на морском судне, следующем из России в Латвию. Однако в ходе проверки было установлено, что венгерская сторона не подписывала такой контракт, поэтому он считается недействительным. Соответственно, стратегически важный ресурс был незаконно перемещен через таможенную границу

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере с использованием поддельных документов».