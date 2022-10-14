В Калининграде ожидаются перебои в телевещании

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В Калининграде в понедельник, 17 октября, ожидаются кратковременные перерывы в теле- и радиовещании. Об этом сообщили в региональном министерстве цифровых технологий и связи со ссылкой на Калининградский филиал РТРС.

Перерывы возможны с двух часов ночи до двух часов дня, в течение этого времени будут проводиться плановые профилактические работы на передающем оборудовании.

Перерывы ожидаются в эфирном теле- и радиовещании программ первого и второго мультиплексов, радио «Вести ФМ», «Радио России», «Радио Вера», «Русское радио», «Бизнес ФМ», Радио «Комсомольская правда» и других.