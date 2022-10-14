Калининградец избил и ограбил медсестру

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении медсестры. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент произошел в микрорайоне Прибрежный. Злоумышленник зашел за своей жертвой в подъезд жилого дома, ударив ее несколько раз кулаком, сумел выхватить сумку и скрылся. Жительница Калининграда лишилась не только аксессуара, но и мобильного телефона, паспорта, банковских карт и наличных.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. Его задержали по месту жительства. Телефон своей жертвы злоумышленник успел продать, а деньги потратить.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до 7 лет лишения свободы.