В Гусеве семьям мобилизованных помогут купить и поколоть дрова

В Гусевском городском округе семьям мобилизованных помогут приобрести дрова. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

«Во время встречи главы администрации с мобилизованными из муниципалитета мужчинами некоторые из них обратились с просьбой оказать содействие в приобретении дров. Сегодня семьи мобилизованных гусевцев получили дрова. Власти пообещали даже их поколоть», - сообщили в местной администрации.

Напомним, в пятницу, 14 октября, губернатор Антон Алиханов сообщил, что семьям мобилизованных жителей региона выплатят по 100 тысяч рублей.