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Общество14 октября 2022 10:27

В Гусеве семьям мобилизованных помогут купить и поколоть дрова

Об этом заявили местные власти
Виктор Сергеев

В Гусевском городском округе семьям мобилизованных помогут приобрести дрова. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

«Во время встречи главы администрации с мобилизованными из муниципалитета мужчинами некоторые из них обратились с просьбой оказать содействие в приобретении дров. Сегодня семьи мобилизованных гусевцев получили дрова. Власти пообещали даже их поколоть», - сообщили в местной администрации.

Напомним, в пятницу, 14 октября, губернатор Антон Алиханов сообщил, что семьям мобилизованных жителей региона выплатят по 100 тысяч рублей.