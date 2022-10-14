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Общество14 октября 2022 10:33

На улице Воздушной в Калининграде построят тротуары и велодорожку

На проектирование выделили свыше 8 млн рублей
Виктор Сергеев

Власти Калининграда выделили 8,2 млн рублей на проектирование улицы Воздушной. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Победитель аукциона по выбору подрядчика должен спроектировать двухметровые тротуары и велодорожки. Для автомобилей надо запроектировать 2 полосы шириной 3 метра каждая.

«260 дней - срок исполнения контракта, соответственно, имея на руках смету, мы будем понимать точную стоимость капремонта, чтобы заложить эти траты в бюджет», - добавили в мэрии Калининграда.