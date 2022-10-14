На улице Воздушной в Калининграде построят тротуары и велодорожку

Власти Калининграда выделили 8,2 млн рублей на проектирование улицы Воздушной. Об этом сообщается на странице местной администрации во ВКонтакте.

Победитель аукциона по выбору подрядчика должен спроектировать двухметровые тротуары и велодорожки. Для автомобилей надо запроектировать 2 полосы шириной 3 метра каждая.

«260 дней - срок исполнения контракта, соответственно, имея на руках смету, мы будем понимать точную стоимость капремонта, чтобы заложить эти траты в бюджет», - добавили в мэрии Калининграда.