В Калининграде задержали контрабандистов янтаря

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде задержали преступную группу, которая занималась контрабандой янтаря в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, банду организовали 47-летний калининградец и его 35-летний знакомый. В течение 6 месяцев они переместили из Светлогорска в Советск около 500 килограммов янтаря общей стоимостью 20 млн рублей. При попытке вывезти товар в Литву их задержали с поличным.

Всего было задержано 9 участников преступной группы, включая двух руководителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой».